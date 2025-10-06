Оксана Самойлова попала в просак на показе Balenciaga в Париже с поддельным билетом

Блогер Оксана Самойлова столкнулась с инцидентом во время посещения Недели моды в Париже, где её не допустили на показ Balenciaga. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале.

По имеющейся информации, Самойлова приобрела билеты за 8 тысяч евро, которые, как она предполагает, оказались поддельными.

«Видимо, меня обманули, и организаторы меня не пустили, вот и вся история», — прокомментировала ситуацию блогер.

Несмотря на произошедшее, звёздная многодетная мама продолжила создавать контент для социальных сетей, опубликовав видео, на котором её сопровождают папарацци. К ролику она добавила ироничную подпись: «Просто они думали, что это Ким Кардашьян».

Отмечается, что в этом году Самойлова впервые посетила Неделю моды в Милане и Париже, хотя ранее не участвовала в подобных фэшн-событиях.

Ранее Оксана Самойлова рассказала о трудностях в отношениях с дочкой Ариелой, которой недавно исполнилось 14 лет. Как это свойственно подросткам такого возраста, девочка взбунтовалась против воли родителей — в её случае это проявилось в переходе на чёрную одежду и сбривании бровей. Как рассказала блогерша, прийти к компромиссу удалось как раз после 14-го дня рождения Ариэлы, но для этого Самойловой потребовалось принять тот факт, что дочка взрослеет и становится самостоятельной личностью, что, по её словам, было вовсе не легко.