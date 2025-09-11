Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 11:27

Попутка на миллион: Таксист в Турции ограбил Валерию и Иосифа Пригожина

Mash: В Стамбуле таксист обманул Иосифа Пригожина и Валерию на 1 млн рублей

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию обманул турецкий таксист, присвоив $12 тысяч (примерно 1 миллион рублей). Как сообщает Mash, стамбульская полиция искала мошенника по всему городу, когда узнала российских знаменитостей.

По данным Telegram-канала, звёздные супруги поймали попутку, а водитель вежливо попросил оплатить поездку картой заранее. После того как Пригожин приложил карту, оплата якобы не прошла, и водитель списал это на технические сбои. Позже выяснилось, что таксист неоднократно использовал эту уловку, ссылаясь на те же «неполадки».

Машина таксиста, обманувшего Пригожина и Валерию. Фото © Telegram / Mash

В итоге поездка сорвалась, когда выяснилось, что аферист не просто украл 30 долларов, а выманил значительную сумму. Пригожин успел сделать снимок машины, на которой скрылся обманщик. После обращения артистов в полицию, где их узнали, мошенника удалось поймать. Его доставили в отделение, где он был вынужден принести извинения и вернуть все деньги наличными.
А ранее Life.ru сообщал, как воры в Италии «поздравили» с помолвкой российских туристов кражей на 1 млн рублей. Проезжая через Пизу, пара оставила свои вещи в арендованном авто в центре города. К сожалению, после приятного ужина их ждал неприятный сюрприз: разбитое окно машины и пропажа всего ценного.

