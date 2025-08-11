«Мерзкий осадок»: Ксению Бородину обокрали в Италии во время медового месяца

Телеведущая Ксения Бородина стала жертвой воров во время поездки в Италию, где проводила медовый месяц с супругом Николаем Сердюковым. Карманники вытащили у знаменитости телефон, пропажу которого она заметила только по прилете в другую страну. Бородина пожаловалась, что на смартфоне хранилось немало важных записей и фото.

«В Италии произошла неприятная ситуация, там же воруют на каждом шагу. У меня два телефона. С одним постоянно хожу, другой — это мой старый номер, иногда для видео использую. Так вот в аэропорту второго телефона не стало. В какой момент это произошло — неясно. Обнаружила это только в стамбульском аэропорту, дико расстроилась. Вообще, когда у тебя воруют, это дико неприятно, осадок такой мерзкий» — возмутилась знаменитость.

Бородина рассказала об ограблении. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ borodylial

Блогер провела время на зарубежном курорте в компании нового супруга. Как отметила сама звезда, поездка принесла им огромное количество радостных моментов и ярких воспоминаний, несмотря на возникшие сложности.