Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 19:24

Гол Сперцяна принёс «Краснодару» гостевую победу над махачкалинским «Динамо»

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги и вернулся на первое место в турнирной таблице. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей после голов Эдуарда Сперцяна на 43-й минуте и Виктора Са на 80-й минуте.

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 26 очков и временно возглавил чемпионат, опередив московские ЦСКА и «Локомотив». Махачкалинское «Динамо» с десятью очками продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы, занимая 13-ю строчку. В следующем туре «Краснодар» 26 октября примет казанский «Рубин», а «Динамо» 25 октября отправится в гости к «Ростову». В середине недели обе команды ждут игры группового этапа Кубка России с «Сочи» и «Спартаком» соответственно.

Капитана «Краснодара» Сперцяна исключили из списка номинантов на премию «Джентльмен года»
Капитана «Краснодара» Сперцяна исключили из списка номинантов на премию «Джентльмен года»

Ранее «Краснодар» обеспечил себе выход в плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России. Это произошло после победы над московским «Динамо» в серии пенальти.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • рпл
  • ФК Краснодар
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar