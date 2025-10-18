Гол Сперцяна принёс «Краснодару» гостевую победу над махачкалинским «Динамо»

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги и вернулся на первое место в турнирной таблице. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей после голов Эдуарда Сперцяна на 43-й минуте и Виктора Са на 80-й минуте.

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 26 очков и временно возглавил чемпионат, опередив московские ЦСКА и «Локомотив». Махачкалинское «Динамо» с десятью очками продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы, занимая 13-ю строчку. В следующем туре «Краснодар» 26 октября примет казанский «Рубин», а «Динамо» 25 октября отправится в гости к «Ростову». В середине недели обе команды ждут игры группового этапа Кубка России с «Сочи» и «Спартаком» соответственно.

Ранее «Краснодар» обеспечил себе выход в плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России. Это произошло после победы над московским «Динамо» в серии пенальти.