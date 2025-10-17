Сектор Газа
17 октября, 13:18

Капитана «Краснодара» Сперцяна исключили из списка номинантов на премию «Джентльмен года»

Эдуард Сперцян. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян исключён из списка претендентов на премию «Джентльмен года» после дисциплинарного инцидента в матче с «Ахматом». Такое решение принял оргкомитет награды вслед за решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, оштрафовавшего игрока за оскорбительное поведение.

В официальном заявлении организаторы подчеркнули, что с уважением относятся к таланту футболиста и уверены в его будущих шансах на получение премии. Однако в текущей ситуации, учитывая общественный резонанс и решение КДК, они сочли невозможным сохранение Сперцяна в числе претендентов на чёрный смокинг. Игрок, являвшийся одним из лидеров голосования на сайте KP.ru, тем не менее был исключён в соответствии с духом премии, существующей с 1994 года.

Напомним, в начале октября «Ахмат» обратился в РФС с требованием о наказании для Эдуарда Сперцяна. Капитана «Краснодара» обвиняют в оскорблении сенегальского защитника Усмана Ндонга, которым он спровоцировал легионера на драку. Сперцян утверждает, что Ндонг первым оскорбил его семью, из-за чего началась ругань, а после и вовсе применил силу.

