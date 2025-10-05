«Ахмат» призвал РФС наказать капитана «Краснодара» за расистские высказывания

Футбольный клуб «Ахмат» направил обращение в Российский футбольный союз (РФС) с требованием наказать капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за расистские оскорбления в адрес сенегальского защитника Усмана Ндонга. Обращение опубликовано на официальном сайте грозненской команды.

Инцидент произошёл в концовке матча 11-го тура Российской премьер-лиги, завершившегося победой «Краснодара» со счётом 2:0. После стычки между игроками арбитр Инал Танашев, просмотрев видеоповтор, удалил Ндонга с поля за «агрессивное поведение», а Сперцяна наказал жёлтой карточкой за провокацию. После встречи Ндонг заявил, что соперник оскорблял его на расовой почве. В «Ахмате» назвали действия Сперцяна недопустимыми и потребовали от РФС провести тщательное расследование.

«Мы требуем наказать Сперцяна за расистские действия и отменить красную карточку, показанную Ндонгу, как несправедливую. Футбол должен объединять, а не разделять», — говорится в заявлении клуба.

Ранее Life.ru уже сообщал о подобном случае. Так, в матче открытия АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом» произошёл расистский инцидент с участием болельщика на инвалидной коляске. После остановки игры по протоколу главный тренер хозяев Арне Слот заявил о недопустимости подобных случаев на «Энфилде».