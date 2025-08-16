Встреча Путина и Трампа
16 августа, 05:02

Инвалид колясочник оскорбил темнокожего игрока и остановил матч-открытия АПЛ

Судья прервал матч АПЛ между Ливерпулем и Борнмутом из-за расизма

Антуан Семеньо. Обложка © Х / AFC Bournemouth

В первом тайме матча открытия сезона Английской Премьер-лиги 2025/26 между «Ливерпулем» и «Борнмутом» произошёл неприятный инцидент. На 28-й минуте игры нападающий гостей Антуан Семеньо обратил внимание арбитра на расистские оскорбления, раздававшиеся с трибун. Оказалось, что их произносил болельщик на инвалидной коляске.

Главный судья встречи Энтони Тейлор, следуя установленному протоколу, немедленно остановил матч и уведомил о происшествии капитанов команд и тренерский штаб. После краткого обсуждения стороны пришли к выводу, что ситуация находится под контролем, и игра возобновилась.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот выразил возмущение произошедшим, отметив, что клуб категорически осуждает подобные действия. Он подчеркнул, что расизму нет места в футболе, особенно на «Энфилде», и призвал продолжать борьбу с подобными явлениями.

«Такое немного омрачает, ведь сегодня наши болельщики были потрясающими, особенно во время акции в память о Жоте», — сказал специалист.

Английская Премьер-лига официально заявила о начале расследования данного происшествия, пообещав оказать полную поддержку пострадавшему игроку и всем участникам матча. В заявлении лиги говорилось о недопустимости расизма как в футболе, так и в обществе в целом.

Встреча в Ливерпуле завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Семеньо стал автором дубля.

Судья Опейкина удалила футболиста Ростова за касание во время матча Кубка России

Ранее Life.ru сообщал о том, что нападающего сборной России и клуба ПАОК Фёдора Чалова ограбили на греческом пляже. Злоумышленники проникли в арендованный Чаловым автомобиль и похитили сумку, в которой находились важные документы и 200 евро наличными. После того как футболист заметил пропажу, он незамедлительно обратился в полицию.

Артём Гапоненко
