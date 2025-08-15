Судья Опейкина удалила футболиста Ростова за касание во время матча Кубка России

В матче Кубка России между командами «Пари НН» и «Ростов» произошёл инцидент, повлекший удаление вингера гостевой команды Мохаммада Мохеби. Судья Вера Опейкина показала ему вторую жёлтую карточку за касание к арбитру, что привело к его немедленному удалению. Этот момент случился на 86-й минуте встречи, в результате чего команда «Ростов» осталась вдевятером на поле.

26-летний футболист уже имел одно предупреждение, и судья расценила касание как неспортивное поведение, что привело к решению о наказании. В первом тайме «Ростов» также потерял игрока – Александра Тарасова, который был удалён с поля.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу нижегородцев, которые благодаря единственному голу полузащитника Хуана Боселли на 74-й минуте набрали первые три очка в турнире.