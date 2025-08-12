Футболиста сборной России обокрали на пляже в Греции

Форварда российской сборной по футболу и ПАОКа Фёдора Чалова ограбили на пляже в Греции. О случившемся проинформировал телеканал ANT1.

Спортсмен отдыхал на полуострове Халкидики, расположенном в северо-восточной части Греции. Согласно сведениям канала, неизвестные взломали арендованный Чаловым автомобиль и украли сумку, в которой были документы и 200 евро. После обнаружения пропажи футболист обратился в правоохранительные органы.

27-летний Чалов является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого участвовал в 263 играх и забил 89 голов. В августе прошлого года он перешёл в команду ПАОК, контракт с которой рассчитан на три года. За греческий клуб он выходил на поле 41 раз и забил пять мячей.