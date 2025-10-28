Футболист Мостовой не смог сомкнуть глаз после нападения в Петербурге

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой не сомкнул глаз после нападения – случившееся повергло его в состояние глубокого потрясения. Об этом спортсмен рассказал телеканалу «Звезда».

Футболист Мостовой рассказал, что не сомкнул глаз после нападения. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Как признался сам футболист, понимание серьёзности произошедшего – попытки его похищения – пришло к нему не мгновенно. Он принял решение дождаться наступления утра и лишь затем уведомить руководство футбольного клуба. В тот момент ему казалось целесообразным воздержаться от преждевременной паники.

Ни товарищи по команде, ни тренерский состав не были осведомлены о случившемся нападении. Однако, после обнародования новостей в СМИ, спортсмен получил значительное количество слов поддержки от них.