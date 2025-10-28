Футболист Мостовой не смог сомкнуть глаз после нападения в Петербурге
Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Футболист «Зенита» Андрей Мостовой не сомкнул глаз после нападения – случившееся повергло его в состояние глубокого потрясения. Об этом спортсмен рассказал телеканалу «Звезда».
Футболист Мостовой рассказал, что не сомкнул глаз после нападения. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
Как признался сам футболист, понимание серьёзности произошедшего – попытки его похищения – пришло к нему не мгновенно. Он принял решение дождаться наступления утра и лишь затем уведомить руководство футбольного клуба. В тот момент ему казалось целесообразным воздержаться от преждевременной паники.
Ни товарищи по команде, ни тренерский состав не были осведомлены о случившемся нападении. Однако, после обнародования новостей в СМИ, спортсмен получил значительное количество слов поддержки от них.
Напомним, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице, пытаясь похитить его. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Все участники преступной группы задержаны. Среди них — четверо студентов Морской академии, которые ранее похитили бизнесмена Сергея Селегеня. Появились кадры с попыткой похищения Мостового на улице Вязовой, где двое неизвестных пытались посадить его в автомобиль.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.