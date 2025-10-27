Адвокат рассказал, что грозит злоумышленникам, пытавшимся похитить Мостового

«За покушение на похищение человека, совершенное организованной группой, предусмотрена уголовная ответственность по части 3 статьи 126 УК РФ. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы», — приводит РИА «Новости» его слова.

По словам адвоката, если нападение планировалось для дальнейшего вымогательства (статья 163 УК РФ), но не удалось из-за внешних причин, то действия нападавших могут быть расценены как подготовка к вымогательству.