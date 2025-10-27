Адвокат рассказал, что грозит злоумышленникам, пытавшимся похитить Мостового
Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Попытка похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового может обернуться для виновных сроком до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов, ранее защищавший Павла Мамаева.
«За покушение на похищение человека, совершенное организованной группой, предусмотрена уголовная ответственность по части 3 статьи 126 УК РФ. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы», — приводит РИА «Новости» его слова.
По словам адвоката, если нападение планировалось для дальнейшего вымогательства (статья 163 УК РФ), но не удалось из-за внешних причин, то действия нападавших могут быть расценены как подготовка к вымогательству.
Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице, пытаясь похитить его. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Все участники преступной группы задержаны. Среди них — четверо студентов Морской академии, которые ранее похитили бизнесмена Сергея Селегеня. Появились кадры с попыткой похищения Мостового на улице Вязовой, где двое неизвестных пытались посадить его в автомобиль.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.