Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении Мостового и зятя депутата Госдумы
Четверо подозреваемых в похищении зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня и покушении на похищение футболиста «Зенита» Андрея Мостового были заключены под стражу Октябрьским районным судом Петербурга. Срок ареста для всех обвиняемых составит два месяца, начиная с 26 октября.
Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении Мостового и зятя депутата Госдумы. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
В понедельник суд получил запрос от следствия о заключении под стражу четырёх человек: Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Первые трое обвиняются по нескольким статьям, связанным с покушением на похищение человека и разбоем. Яковлев обвиняется в похищении человека и разбое. Все задержаны 26 октября, им предъявлено обвинение, и они полностью признали свою вину.
«Мирошин не возражал против удовлетворения ходатайства следователя, остальные фигуранты возражали, просили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-петербурга.
Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице, пытаясь похитить его. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Все участники преступной группы задержаны. Среди них — четверо студентов Морской академии, которые ранее похитили бизнесмена Сергея Селегеня. Появились кадры с попыткой похищения Мостового на улице Вязовой, где двое неизвестных пытались посадить его в автомобиль.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга