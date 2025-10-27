Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении Мостового и зятя депутата Госдумы

В понедельник суд получил запрос от следствия о заключении под стражу четырёх человек: Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Первые трое обвиняются по нескольким статьям, связанным с покушением на похищение человека и разбоем. Яковлев обвиняется в похищении человека и разбое. Все задержаны 26 октября, им предъявлено обвинение, и они полностью признали свою вину.