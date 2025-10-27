Россия и США
27 октября, 15:30

Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении Мостового и зятя депутата Госдумы

Четверо подозреваемых в похищении зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня и покушении на похищение футболиста «Зенита» Андрея Мостового были заключены под стражу Октябрьским районным судом Петербурга. Срок ареста для всех обвиняемых составит два месяца, начиная с 26 октября.

Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении Мостового и зятя депутата Госдумы. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В понедельник суд получил запрос от следствия о заключении под стражу четырёх человек: Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Первые трое обвиняются по нескольким статьям, связанным с покушением на похищение человека и разбоем. Яковлев обвиняется в похищении человека и разбое. Все задержаны 26 октября, им предъявлено обвинение, и они полностью признали свою вину.

«Мирошин не возражал против удовлетворения ходатайства следователя, остальные фигуранты возражали, просили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-петербурга.

Похитителям футболиста Мостового и зятя депутата Госдумы обещали по 5 млн рублей

Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице, пытаясь похитить его. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Все участники преступной группы задержаны. Среди них — четверо студентов Морской академии, которые ранее похитили бизнесмена Сергея Селегеня. Появились кадры с попыткой похищения Мостового на улице Вязовой, где двое неизвестных пытались посадить его в автомобиль.

