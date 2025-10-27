Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 07:47

Опубликован список преступников, которые пытались похитить футболиста Мостового

Место похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Обложка © Telegram / Следком

Место похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Обложка © Telegram / Следком

В Санкт-Петербурге задержаны четверо студентов Морской академии, которые похитили бизнесмена Сергея Селегеня и пытались похитить футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового. SHOT публикует полный список нападавших.

Самир П. и Рустам Х., пытавшиеся похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Фото © Telegram / SHOT

Самир П. и Рустам Х., пытавшиеся похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Фото © Telegram / SHOT

Похитителями оказались 20-летние студенты Морской академии Санкт-Петербурга: Степан М. (2006 г.р.), Самир П. (2005 г.р.), Рустам Х. (2005 г.р.) и Владислав Я. (2006 г.р.). Первым объектом нападения стал футболист «Зенита» Андрей Мостовой, однако ему удалось отбиться. Спустя несколько дней студенты похитили Селегеня, пытаясь получить доступ к банкам и криптовалюте.

Селегень является учредителем шести компаний в сфере строительства и аренды зданий с миллионными доходами. Злоумышленники выбили из него 210 тысяч рублей из предполагаемого выкупа в 10 миллионов, оставшуюся сумму должна была привезти супруга бизнесмена. Сейчас студенты находятся на допросе, следствие устанавливает заказчиков преступления.

Появилось видео с места похищения футболиста «Зенита» Мостового
Появилось видео с места похищения футболиста «Зенита» Мостового

Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. По факту инцидента возбуждены уголовные дела о похищении и разбое, все участники группы задержаны. Позднее в Сети появились кадры с места происшествия на улице Вязовой, где двое неизвестных пытались насильно посадить Мостового в автомобиль.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar