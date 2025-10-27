Опубликован список преступников, которые пытались похитить футболиста Мостового

В Санкт-Петербурге задержаны четверо студентов Морской академии, которые похитили бизнесмена Сергея Селегеня и пытались похитить футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового. SHOT публикует полный список нападавших.

Самир П. и Рустам Х., пытавшиеся похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Фото © Telegram / SHOT

Похитителями оказались 20-летние студенты Морской академии Санкт-Петербурга: Степан М. (2006 г.р.), Самир П. (2005 г.р.), Рустам Х. (2005 г.р.) и Владислав Я. (2006 г.р.). Первым объектом нападения стал футболист «Зенита» Андрей Мостовой, однако ему удалось отбиться. Спустя несколько дней студенты похитили Селегеня, пытаясь получить доступ к банкам и криптовалюте.

Селегень является учредителем шести компаний в сфере строительства и аренды зданий с миллионными доходами. Злоумышленники выбили из него 210 тысяч рублей из предполагаемого выкупа в 10 миллионов, оставшуюся сумму должна была привезти супруга бизнесмена. Сейчас студенты находятся на допросе, следствие устанавливает заказчиков преступления.