Опубликован список преступников, которые пытались похитить футболиста Мостового
В Санкт-Петербурге задержаны четверо студентов Морской академии, которые похитили бизнесмена Сергея Селегеня и пытались похитить футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового. SHOT публикует полный список нападавших.
Похитителями оказались 20-летние студенты Морской академии Санкт-Петербурга: Степан М. (2006 г.р.), Самир П. (2005 г.р.), Рустам Х. (2005 г.р.) и Владислав Я. (2006 г.р.). Первым объектом нападения стал футболист «Зенита» Андрей Мостовой, однако ему удалось отбиться. Спустя несколько дней студенты похитили Селегеня, пытаясь получить доступ к банкам и криптовалюте.
Селегень является учредителем шести компаний в сфере строительства и аренды зданий с миллионными доходами. Злоумышленники выбили из него 210 тысяч рублей из предполагаемого выкупа в 10 миллионов, оставшуюся сумму должна была привезти супруга бизнесмена. Сейчас студенты находятся на допросе, следствие устанавливает заказчиков преступления.
Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. По факту инцидента возбуждены уголовные дела о похищении и разбое, все участники группы задержаны. Позднее в Сети появились кадры с места происшествия на улице Вязовой, где двое неизвестных пытались насильно посадить Мостового в автомобиль.
