Похитителям футболиста Мостового и зятя депутата Госдумы обещали по 5 млн рублей
Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Похитителям футболиста Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы обещали по 5 миллионов рублей за преступление. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Похитителям футболиста Мостового и зятя депутата заказчики обещали по 5 млн. Видео © Telegram / Baza
По делу о похищении и разбое в элитном районе Санкт-Петербурга на Крестовском острове уже задержано пять человек. Следствие выясняет обстоятельства преступления, а часть задержанных активно сотрудничает, раскрывая детали и мотивацию своих действий.
Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице, пытаясь похитить его. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Все участники преступной группы задержаны. Среди них — четверо студентов Морской академии, которые ранее похитили бизнесмена Сергея Селегеня. Появились кадры с попыткой похищения Мостового на улице Вязовой, где двое неизвестных пытались посадить его в автомобиль.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.