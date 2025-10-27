Похитителям футболиста Мостового и зятя депутата Госдумы обещали по 5 млн рублей

Похитителям футболиста Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы обещали по 5 миллионов рублей за преступление. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По делу о похищении и разбое в элитном районе Санкт-Петербурга на Крестовском острове уже задержано пять человек. Следствие выясняет обстоятельства преступления, а часть задержанных активно сотрудничает, раскрывая детали и мотивацию своих действий.