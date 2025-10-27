Допрос пятого участника похищения Мостового в Петербурге попал на видео

Появились кадры допроса пятого участника похищения футболиста Андрея Мостового в Санкт-Петербурге. 27-летнего жителя Зарайска задержали оперативники из Санкт-Петербурга по месту его проживания в ходе служебной командировки, сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Допрос пятого участника похищения Мостового. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Мне сказали, что разыграть друга на день рождения надо на Крестовском острове. Я их не знаю. Просто ребята написали по поводу розыгрыша», — заявил допрашиваемый.

После задержания подозреваемого доставили в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.

Напомним, 23 октября злоумышленники предприняли попытку похитить футболиста Андрея Мостового возле магазина на Крестовском острове, но она провалилась. 25 октября они успешно похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова в том же месте. Преступники заставили жертву перевести им 210 тысяч рублей и потребовали ещё 10 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.