Заказчик похищения футболиста Мостового в Петербурге скрывается за пределами России

Лицо, которое следствие считает главным организатором похищения зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита» Андрея Мостового в Санкт-Петербурге, скрывается за границей. Об этом стало известно из показаний одного из задержанных, запись которых опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Показания задержанных. Видео © Telegram / Ирина Волк

По словам задержанного, он не располагал информацией о точном местонахождении человека, заказавшего преступление. Другие подозреваемые сообщили, что согласились участвовать в похищениях за денежное вознаграждение, а все инструкции получали по телефону.

Ранее МВД установило личность организатора преступлений. Им оказался студент второго курса.

Напомним, 23 октября злоумышленники предприняли попытку похитить футболиста Андрея Мостового возле магазина на Крестовском острове, но она провалилась. 25 октября они успешно похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова в том же месте. Преступники заставили жертву перевести им 210 тысяч рублей и потребовали ещё 10 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.