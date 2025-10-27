Россия и США


27 октября, 11:51

В Петербурге задержан пятый фигурант по делу о неудавшемся похищении Мостового

Обложка © Telegram / Mostovoy17

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали ещё одного участника нападения на известного футболиста Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

«В настоящее время задержан ещё один, пятый фигурант данных уголовных дел», — рассказала представитель пресс-службы Анастасия Глущенко.

Ранее следствием были задержаны четверо подозреваемых в причастности к похищению Селегеня и попытке похищения футболиста петербургского «Зенита» Мостового. По данным следствия, инциденты произошли на Крестовском острове и связаны между собой. Уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

Напомним, что футболист «Зенита» Андрей Мостовой подвергся нападению неизвестных, которые пытались его похитить. Спортсмен сумел отбиться с помощью случайного прохожего. Позднее в Санкт-Петербурге были арестованы четверо мужчин, подозреваемых в причастности к нападению на Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня, зятя депутата Виталия Макарова. Организатором похищения Мостового является студент второго курса.

BannerImage
Алиса Хуссаин
