В Петербурге задержан пятый фигурант по делу о неудавшемся похищении Мостового

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали ещё одного участника нападения на известного футболиста Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

«В настоящее время задержан ещё один, пятый фигурант данных уголовных дел», — рассказала представитель пресс-службы Анастасия Глущенко.

Ранее следствием были задержаны четверо подозреваемых в причастности к похищению Селегеня и попытке похищения футболиста петербургского «Зенита» Мостового. По данным следствия, инциденты произошли на Крестовском острове и связаны между собой. Уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.