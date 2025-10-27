Похищение футболиста Мостового организовал студент-второкурсник

Россия и США
В Санкт-Петербурге сотрудники МВД пресекли деятельность группировки, подозреваемой в похищении граждан с целью вымогательства. Организатором преступления оказался студент-второкурсник местного вуза. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полиция Петербурга задержала студента-второкурсника, который пытался похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Виталия Макарова Сергея Селегеня. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В результате дальнейших мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Злоумышленники похитили мужчину возле супермаркета на улице Вязовая, насильно посадили его в автомобиль «Тойота Ленд Крузер», надели наручники, забрали телефон и под угрозой пистолета потребовали 10 миллионов рублей. Потерпевший перевёл им 210 тысяч рублей, обещав, что остальную сумму доставит жена. В этот момент действия преступников были пресечены полицейскими.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль с похищенным был обнаружен и остановлен на Морском проспекте. В машине находились трое злоумышленников и потерпевший. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и разбое. Дополнительно выяснилось, что задержанные могут быть причастны к аналогичному преступлению накануне, когда жертве удалось убежать. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, ведётся установление всех участников группировки и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице, пытаясь похитить его. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. По факту инцидента возбуждены уголовные дела о похищении и разбое, все участники преступной группы задержаны. Позднее в Санкт-Петербурге были задержаны четверо мужчин, подозреваемых в похищении Мостового и зятя депутата Виталия Макарова Сергея Селегеня.

