Карпин включил 39 игроков в расширенный состав сборной России на матчи с Перу и Чили

В расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи с Перу (12 ноября в Санкт-Петербурге) и Чили (15 ноября в Сочи) вошли 39 игроков. Их включил главный трене сборной Валерий Карпин. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

«К подготовке отнесёмся максимально серьёзно, особенно с учётом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило», — объяснил Карпин.

В состав вошли игроки, выступающие за рубежом: вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ»), полузащитники Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Тренер подчеркнул, что к списку игроков подходили без формальности, учитывая серьёзность предстоящих домашних матчей с сильными соперниками.

Ранее сборная России по футболу улучшила позиции в мировом рейтинге ФИФА, поднявшись с 33-го на 30-е место с 1530,95 балла. Во время октябрьского международного окна команда выиграла два товарищеских матча: 10 октября обыграла Иран (2:1), а четыре дня спустя победила Боливию (3:0). Эти результаты позволили россиянам набрать дополнительные очки и подняться на три позиции в рейтинге.