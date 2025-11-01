«Зенит» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне

В центральном матче 14-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своём поле со счётом 2:0 одержал победу над московским «Локомотивом». Голы на счету Педро, отличившегося на 9-й минуте, и Андрея Мостового, поразившего ворота в компенсированное время второго тайма.

«Локомотив» впервые в текущем сезоне РПЛ проиграл, прервав свою 19-матчевую беспроигрышную серию. Предыдущее поражение железнодорожники потерпели в апреле от казанского «Рубина».

Для «Зенита» эта победа стала десятой подряд без поражений в рамках чемпионата, что позволило команде Сергея Семака подняться на вторую строчку турнирной таблицы с 29 очками. «Локомотив», имеющий в активе 27 очков, опустился на четвёртую позицию.

Обе команды в ближайшее время ждёт насыщенный календарь: помимо матчей следующего тура РПЛ, клубы сыграют в четвертьфинале Кубка России по «пути РПЛ», где «Зенит» примет «Динамо», а «Локомотив» встретится со «Спартаком».

Напомним, в прошлом туре «Зенит» обыграл московское «Динамо». Единственное поражение в нынешнем сезоне петербургский клуб потерпел лишь в четвёртом туре от грозненского «Ахмата».