Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 19:43

«Зенит» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне

Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

В центральном матче 14-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своём поле со счётом 2:0 одержал победу над московским «Локомотивом». Голы на счету Педро, отличившегося на 9-й минуте, и Андрея Мостового, поразившего ворота в компенсированное время второго тайма.

«Локомотив» впервые в текущем сезоне РПЛ проиграл, прервав свою 19-матчевую беспроигрышную серию. Предыдущее поражение железнодорожники потерпели в апреле от казанского «Рубина».

Для «Зенита» эта победа стала десятой подряд без поражений в рамках чемпионата, что позволило команде Сергея Семака подняться на вторую строчку турнирной таблицы с 29 очками. «Локомотив», имеющий в активе 27 очков, опустился на четвёртую позицию.

Обе команды в ближайшее время ждёт насыщенный календарь: помимо матчей следующего тура РПЛ, клубы сыграют в четвертьфинале Кубка России по «пути РПЛ», где «Зенит» примет «Динамо», а «Локомотив» встретится со «Спартаком».

Тренер «Пари НН» разнёс журналистов на пресс-конференции после матча с ЦСКА
Тренер «Пари НН» разнёс журналистов на пресс-конференции после матча с ЦСКА

Напомним, в прошлом туре «Зенит» обыграл московское «Динамо». Единственное поражение в нынешнем сезоне петербургский клуб потерпел лишь в четвёртом туре от грозненского «Ахмата».

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФК Зенит
  • ФК Локомотив
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar