Тренер «Пари НН» разнёс журналистов на пресс-конференции после матча с ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Алексей Шпилевский устроил разнос журналистам на послематчевой пресс-конференции после поражения от ЦСКА со счётом 0:2. Для команды это уже пятое поражение в шести последних турах, в турнирной таблице РПЛ нижегородцы занимают последнее, 16-е место.

Тренер, явно раздражённый вопросами о результатах команды, заявил, что поражается их содержанию, и посоветовал обратить внимание на развитие футболистов. Белорусский специалист назвал присутствующих на конференции представителей СМИ «диванными критиками», и заявил, что не собирается с ними спорить.

«Я с вами спорить не хочу. Хорошо, что мы с тренерским штабом всё видим. С «Балтикой» мы адаптировались. Я футбол сильно люблю и уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте там, где мы выиграли сначала», — заявил Шпилевский.

