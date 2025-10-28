Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков оказался в списке «Миротворца»*. Об этом стало известно «Постньюс».

Бывший игрок московского ЦСКА и «Челси» Юрий Жирков попал в базу «Миротворца»* 27 октября. Поводом послужило его участие во встрече с ветеранами СВО в Волгограде, которая прошла перед товарищеским матчем сборной России против Ирана. На той же встрече присутствовали Андрей Аршавин, Маринато Гильерме и Ари.

Создатели «Миротворца»* обвинили Жиркова якобы в разжигании войны, поддержке насилия против украинцев, подрыве территориальной целостности Украины и соучастии в преступлениях против нее.

Ранее сообщалось, что известный российский гитарист и композитор Сергей Маврин был внесён в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»*. Это произошло в сентябре этого года после его выступлений в Мариуполе и Донецке.

