Павла Астахова внесли в базу «Миротворца»* за поездки в ДНР

Бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Павел Астахов попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Как сообщает «Постньюс», юриста внесли в перечень за поездки в ДНР, совершённые с 2016 по 2023 год.

Создатели ресурса обвинили Астахова в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательном нарушении государственной границы» и «поддержке убийств граждан Украины».

Астахов занимал пост детского омбудсмена с 2009 по 2016 год, после чего вернулся к адвокатской практике.

База скандального украинского ресурса пополнилась не только бывшим детским омбудсменом, но и самими детьми. Украинские радикалы каждую неделю вносят туда имена и адреса несовершеннолетних. В ней есть даже трёхлетние дети из России.

*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.