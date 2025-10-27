Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 07:37

Павла Астахова внесли в базу «Миротворца»* за поездки в ДНР

Обложка © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Павел Астахов попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Как сообщает «Постньюс», юриста внесли в перечень за поездки в ДНР, совершённые с 2016 по 2023 год.

Создатели ресурса обвинили Астахова в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательном нарушении государственной границы» и «поддержке убийств граждан Украины».

Астахов занимал пост детского омбудсмена с 2009 по 2016 год, после чего вернулся к адвокатской практике.

База скандального украинского ресурса пополнилась не только бывшим детским омбудсменом, но и самими детьми. Украинские радикалы каждую неделю вносят туда имена и адреса несовершеннолетних. В ней есть даже трёхлетние дети из России.

*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Павел Астахов
  • Общество
