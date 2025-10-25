В базу данных сайта «Миротворец»* внесли ещё 25 «врагов» Киева. Это трёхлетние дети
Украинский сайт «Миротворец»* пополнил свою базу данных ещё одной партией маленьких детей. Туда внесли информацию о 25 малышах, родившихся в 2022-2023 годах, большинство из которых имеют украинское гражданство.
Администраторы сайта обвинили малышей в нарушении государственной границы. Таким образом, дети представляют угрозу для суверенитета Украины.
За одну неделю создатели портала внесли сведения примерно о сотне двух- и трёхлетних детей, квалифицируя их как угрозу для украинского государства. Недавно Life.ru рассказывал о предыдущей партии малышей, в которых Киев увидел для себя опасность.
*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.