21 октября, 20:59

В украинскую базу «Миротворец»* внесли более 20 детей двух и трёх лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

На сайт «Миротворец»* внесли информацию о 24 детях в возрасте до трёх лет. Об этом свидетельствуют данные сайта.

Согласно «Миротворцу»*, 13 детей — двухлетние, одиннадцать — трёхлетние. Причиной указывается «сознательное нарушение» государственных границ Украины. Днём ранее в базу добавили 25 детей.

Блогер Михаил Борзыкин попал в базу «Миротворца»* за поддержку Крыма
А ранее в базу «Миротворца»* попал и солист российской рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов. Основанием для включения послужили анонсированные в 2023 году благотворительные выступления артиста на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Крыму, которые в итоге не состоялись. Создатели базы выдвинули против певца ряд обвинений, включая «пропаганду войны», «публичную поддержку убийств граждан Украины» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

