21 октября, 13:02

Блогер Михаил Борзыкин попал в базу «Миротворца»* за поддержку Крыма

Футбольный блогер Михаил Борзыкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ m_borzykin

Футбольный блогер Михаил Борзыкин оказался в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»* за критику санкций против российского спорта, поддержку крымского футбола и осуждение украинских атак по Белгороду и Воронежу. Об этом стало известно «Постньюс».

Борзыкин попал в список «Миротворца»* именно за свои публичные высказывания о санкциях против российского спорта, поддержку футбольных команд Крыма и осуждение ударов украинских сил по российским городам. Сайт квалифицировал эти действия как пропаганду военных действий и нарушение суверенитета Украины, приписав блогеру соучастие в преступлениях против страны и её граждан.

Ранее известный российский гитарист и композитор Сергей Маврин был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»* в сентябре текущего года после своих концертов в Мариуполе и Донецке. Создатели ресурса обвинили музыканта в поддержке Вооружённых Сил РФ, пропаганде войны, нарушении государственной границы Украины и соучастии в преступлениях против государства и его граждан.

*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
