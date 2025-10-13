Гитариста «Арии» внесли в чистилище «Миротворца»* из-за концерта
Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Известный российский гитарист и композитор Сергей Маврин был внесён в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».
Музыкант попал в реестр в сентябре текущего года после своих концертов в Мариуполе и Донецке. Со стороны создателей ресурса прозвучали обвинения в поддержке Вооружённых Сил РФ, пропаганде войны, умышленном нарушении государственной границы Украины, а также в соучастии в преступлениях против украинского государства и его граждан. Сергей Маврин получил известность как гитарист легендарных групп «Ария», «Чёрный кофе» и «Кипелов». В середине 90-х он также сотрудничал с Дмитрием Маликовым, а в 1997 году основал собственную группу «Маврин», просуществовавшую до конца 2023 года.
Ранее на скандальном сайте появилась карточка российского хоккеиста Александра Никишина. Причиной недовольства экстремистского ресурса в отношении спортсмена стало его участие в награждении ветеранов СВО.
*Сайт признан экстремистским ресурсом и запрещён в России.