13 октября, 14:13

Гитариста «Арии» внесли в чистилище «Миротворца»* из-за концерта

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Известный российский гитарист и композитор Сергей Маврин был внесён в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».

Музыкант попал в реестр в сентябре текущего года после своих концертов в Мариуполе и Донецке. Со стороны создателей ресурса прозвучали обвинения в поддержке Вооружённых Сил РФ, пропаганде войны, умышленном нарушении государственной границы Украины, а также в соучастии в преступлениях против украинского государства и его граждан. Сергей Маврин получил известность как гитарист легендарных групп «Ария», «Чёрный кофе» и «Кипелов». В середине 90-х он также сотрудничал с Дмитрием Маликовым, а в 1997 году основал собственную группу «Маврин», просуществовавшую до конца 2023 года.

Ранее на скандальном сайте появилась карточка российского хоккеиста Александра Никишина. Причиной недовольства экстремистского ресурса в отношении спортсмена стало его участие в награждении ветеранов СВО.

*Сайт признан экстремистским ресурсом и запрещён в России.

    avatar