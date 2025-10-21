Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов внесён в базу «Миротворца»*

Солист российской рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Музыкант попал в перечень ресурса 21 октября. Основанием для включения послужили анонсированные в 2023 году благотворительные выступления артиста на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крыму, которые в итоге не состоялись.

Создатели базы выдвинули против певца ряд обвинений, включая «пропаганду войны», «публичную поддержку убийств граждан Украины», «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «соучастие в преступлениях против Украины и её граждан».

К слову, группа «Три дня дождя» была основана Глебом Викторовым в 2019 году в Кызыле. Название коллектива было вдохновлено красноярским клубом «Три дня дождя», о котором музыкант узнал от своей сестры. Дебютный альбом группы «Любовь, аддикция и марафоны» вышел в 2020 году.

Ранее сообщалось, что известный российский гитарист и композитор Сергей Маврин был внесён в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»*. Это произошло в сентябре этого года после его выступлений в Мариуполе и Донецке. Создатели ресурса обвинили музыканта в поддержке Вооружённых Сил РФ, пропаганде войны, незаконном пересечении границы Украины и причастности к преступлениям против украинского государства и его граждан.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.