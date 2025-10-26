Сектор Газа
26 октября, 19:59

«Зенит» довёл беспроигрышную серию в РПЛ до 9 игр, обыграв «Динамо»

Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги, завершившемся со счётом 2:1. Голы в составе победителей забили Андрей Мостовой на 42-й минуте и Густаво Мантуан на 71-й минуте, тогда как единственный мяч «Динамо» оформил Бителло на 26-й минуте.

Эта победа позволила «Зениту» продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длится с августа, до девяти матчей. Единственное поражение в нынешнем сезоне петербургский клуб потерпел лишь в четвертом туре от грозненского «Ахмата». Для «Динамо» эта игра стала третьей подряд без побед в РПЛ.

В турнирной таблице «Зенит» занимает третью позицию с 26 очками, отставая всего на одно очко от лидирующих «Локомотива» и ЦСКА. «Динамо» располагается на девятой строчке с 16 очками. В следующем туре «Зенит» примет «Локомотив», а «Динамо» сыграет с казанским «Рубином».

Также сегодня важный футбольный матч состоялся в Испании. Игра между мадридским «Реалом» и «Барселоной» завершилась масштабной потасовкой игроков сразу после финального свистка. Сама встреча завершилась победой королевского клуба со счётом 2:1

