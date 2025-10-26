Футболисты «Реала» и «Барселоны» устроили массовую драку после матча

Матч 10-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» завершился масштабной потасовкой игроков сразу после финального свистка. Инцидент произошёл в районе скамеек запасных, где между футболистами обеих команд вспыхнула массовая стычка.

Спустя полтора часа после окончания встречи стали известны дисциплинарные последствия: со стороны «Барселоны» жёлтые карточки получили Фермин, Ферран и Бальде, а со стороны «Реала» наказаны Винисиус, Эдер Милитао и Родриго. Запасной вратарь мадридцев Лунин был удалён с поля за активное участие в конфликте.

Сама игра завершилась победой «Реала» со счётом 2:1, что позволило мадридскому клубу укрепиться на первой позиции в турнирной таблице с 27 очками. «Барселона» сохранила второе место, имея в своём активе 22 очка.

Ранее Life.ru сообщал, что аргентинский нападающий Лионель Месси установил уникальный рекорд в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) по количеству забитых голов за один календарный год. В матче 1/8 финала за «Интер Майами» против «Нэшвилла» он забил два гола и тем самым доведя свой личный счёт до 39 мячей в этом году.