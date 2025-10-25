Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 950 голов за карьеру

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», достиг исторической отметки в 950 голов за профессиональную карьеру. Он стал первым футболистом в мире, преодолевшим этот рубеж. Свой юбилейный мяч 40-летний спортсмен забил в гостевом матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма», а его клуб победил со счётом 2:0.

Ближайший преследователь Роналду — аргентинец Лионель Месси — в настоящее время имеет в своём активе 891 гол.

За свою карьеру пятикратный обладатель Золотого мяча успел поиграть в ведущих европейских чемпионатах, представляя «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид и «Ювентус», прежде чем в декабре 2022 года перебраться в Саудовскую Аравию.

Ранее Life.ru сообщал, что Лионель Месси установил уникальный рекорд в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) по количеству забитых голов за один календарный год. В матче 1/8 финала за «Интер Майами» против «Нэшвилла» он забил два гола и тем самым доведя свой личный счёт до впечатляющих 39 мячей в 2025 году.