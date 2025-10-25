Сектор Газа
25 октября, 02:00

Овечкин повторил рекорд Гретцки

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в октябрьских матчах. Ранее это достижение принадлежало канадскому форварду Уэйну Гретцки.

Гол Овечкина в ворота «Коламбус Блю Джекетс». Видео © Х / Washington Capitals

Овечкин отличился в гостевой игре против «Коламбус Блю Джекетс», доведя свой счёт до 126 голов в октябрьских матчах НХЛ. Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу «столичных».

Напомним, что в прошлом сезоне российский снайпер превзошёл результат Гретцки по общему количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В настоящее время на счету Овечкина насчитывается 899 заброшенных шайб.

Артём Гапоненко
