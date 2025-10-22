Шабанов и Орлов отметились передачами в игре «Айлендерс» — «Сан-Хосе» в НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов и нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отдали по голевой передаче в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу одержал «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:3. Шабанов и Орлов отдали передачи при третьих голах своих команд. В активе форварда 3 очка (1 шайба + 2 передачи) в текущем сезоне, защитника — 5 (0+5). Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 23 броска из 27, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — 33 броска из 36.

Канадец Мэттью Шефер, выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс», вошёл в историю НХЛ как второй защитник (после чеха Марека Жидлицки), который смог набрать очки в шести дебютных матчах. В игре с «Сан-Хосе» канадец отметился голом и передачей, увеличив свой показатель до 7 (2+5) очков. Минувшим летом 18-летнего игрока выбрали под общим первым номером на драфте НХЛ.

«Айлендерс» располагается на восьмом (последнем) месте в Столичном дивизионе с 6 очками после 6 матчей. «Сан-Хосе» занимает седьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 2 очка в 6 играх. В следующем туре «Айлендерс» 24 октября сыграют с «Детройтом» на домашнем льду, а «Сан-Хосе» в тот же день проведёт выездной матч против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Александр Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сиэтл», отдав голевой пас. На площадке он провёл 16 минут, сделал бросок и силовой приём. «Вашингтон» одержал домашнюю победу над «Сиэтлом» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» с 10 очками после 7 матчей занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» с 8 очками в 7 играх находится на 7-й позиции в Западной конференции.