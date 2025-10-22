«Спартак» вырвал победу у «Шанхай Дрэгонс», отыграв три шайбы

Московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал волевую победу над «Шанхай Дрэгонс». Игра завершилась серией буллитов со счётом 7:6 в пользу «Спартака». Хозяева вели в счёте 3:1, но затем «Дрэгонс» перехватили инициативу и вышли вперёд, доведя счёт до 6:3. «Спартак» сумел отыграть три шайбы в последние шесть минут основного времени. В серии буллитов Лукас Локхарт реализовал победный бросок.

Дублем в составе победителей отметился Нэйтан Тодд (4-я и 59-я минуты). По одной шайбе забросили Лукас Локхарт (27), Александр Пашин (30), Иван Рябов (55) и Герман Рубцов (60). У «Шанхай Дрэгонс» отличились Никита Попугаев (8), Уилл Райлли (38), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53) и Павел Акользин (54).

«Шанхай Дрэгонс» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 22 очка после 16 матчей. «Спартак», набрав 21 очко в 17 играх, располагается на 5-й строчке на Западе.

В следующем матче «Спартак» 23 октября примет московское «Динамо», а «Шанхай» днём позже на выезде встретится с минским «Динамо».

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии буллитов одержал победу над казахстанским «Барысом» со счётом 3:2. Игра проходила в Астане и собрала около 10 тысяч зрителей. Благодаря этой победе, казанская команда увеличила свою победную серию в КХЛ до семи матчей и закрепилась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка после 17 игр.