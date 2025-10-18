Сектор Газа
«Ак Барс» обыграл «Барыс» и продлил победную серию в КХЛ до семи игр

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» в серии буллитов одержал победу над казахстанским «Барысом» со счётом 3:2. Игра состоялась в Астане и собрала 9 945 зрителей.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Григорий Денисенко (9-я минута) и Михаил Фисенко (16-я), а победный буллит реализовал Александр Барабанов. За «Барыс» отличились Всеволод Логвин (17-я минута) и Кирилл Панюков (44-я).

Казанская команда продлила свою победную серию в КХЛ до семи матчей и заняла второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка в 17 играх. «Барыс» же с 17 очками после 18 матчей расположился на седьмой строчке на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» 22 октября примет ярославский «Локомотив», а казахская команда 24 октября дома сыграет с хабаровским «Амуром».

Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт своим голам в новом сезоне НХЛ, доведя общее число заброшенных шайб в регулярных матчах до 898. В домашней игре против «Миннесота Уайлд» его команда одержала победу со счётом 5:1.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

