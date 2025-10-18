Сектор Газа
18 октября, 04:20

Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Обложка © X / Washington Capitals

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ, доведя суммарное количество голов в регулярных матчах до 898. В домашнем матче против «Миннесота Уайлд» хозяева выиграли со счётом 5:1.

Гол Александра Овечкина. Видео © X / Washington Capitals

В составе победителей результативными бросками отметились Дилан Строум (18-я и 52-я минуты), Алексей Протас (38), Овечкин (42) и Том Уилсон (59). У гостей единственный гол забил Маркус Юханссон (37). Для Овечкина это первый гол в нынешнем регулярном чемпионате, положивший конец личной антирекордной серии.

Овечкин повторил свой антирекорд по количеству матчей без голов со старта сезона
Ранее сразу два российских хоккеиста сумели прервать стартовые безголевые серии: 20-летний Матвей Мичков из клуба «Филадельфия Флайерз» и 32-летний Владислав Наместников из «Виннипег Джетс». Но в матче победу всё же вырвал «Виннипег» со счётом 5:2.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

