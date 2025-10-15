Овечкин повторил свой антирекорд по количеству матчей без голов со старта сезона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без очков в победном матче команды с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).

Россиянин повторил свой антирекорд по количеству матчей подряд без заброшенных шайб со старта сезона НХЛ. После четырёх матчей у 40-летнего форварда две результативных передачи. Напомним, этот сезон является для Овечкина последним по действующему контракту.