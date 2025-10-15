Овечкин повторил свой антирекорд по количеству матчей без голов со старта сезона
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без очков в победном матче команды с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).
Россиянин повторил свой антирекорд по количеству матчей подряд без заброшенных шайб со старта сезона НХЛ. После четырёх матчей у 40-летнего форварда две результативных передачи. Напомним, этот сезон является для Овечкина последним по действующему контракту.
Это третья победа «Вашингтона» подряд. Ранее «столичные» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина со счётом 1:0. Овечкин в моменте с голом отметился передачей.