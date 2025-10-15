Сектор Газа
15 октября, 03:19

Овечкин повторил свой антирекорд по количеству матчей без голов со старта сезона

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без очков в победном матче команды с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).

Россиянин повторил свой антирекорд по количеству матчей подряд без заброшенных шайб со старта сезона НХЛ. После четырёх матчей у 40-летнего форварда две результативных передачи. Напомним, этот сезон является для Овечкина последним по действующему контракту.

Это третья победа «Вашингтона» подряд. Ранее «столичные» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина со счётом 1:0. Овечкин в моменте с голом отметился передачей.

