15 октября, 02:38

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Иван Демидов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / canadiensmtl

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился первым голом в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

19-летний россиянин забросил в игре с «Сиэтлом», сделав счёт 4:4 в третьем периоде. Также на его счету голевая передача. В овертайме победу «Монреалю» принёс точный бросок Коула Кофилда.

Первый гол Ивана Демидова в новом сезоне НХЛ. Видео X / Canadiens Montréal

Теперь на счету Демидова гол и две передачи в четырёх матчах. «Канадиенс» набрали шесть очков и занимают второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Напомним, Демидов стал игроком «Монреаля» в концовке прошлого сезона и отметился голом в дебютной игре в НХЛ. Команда вышла в плей-офф, где вылетела от «Вашингтона» в первом раунде.

