Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 октября, 23:38

Дорофеев и Бобровский вошли в тройку лучших игроков НХЛ на первой неделе

Павел Дорофеев. Обложка © nhl.com/goldenknights

Павел Дорофеев. Обложка © nhl.com/goldenknights

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

На счету 24-летнего россиянина пять заброшенных шайб в трёх матчах. Во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (5:6, буллиты) он оформил хет-трик. Дорофеев лидирует в списке снайперов нынешнего сезона.

Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» Панарина
Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» Панарина

Второй звездой недели стал форвард «Оттавы Сенаторз» Шейн Пинто, отметившийся четырьмя голами и одной результативной передачей в двух матчах.

Замкнул тройку вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, одержавший три победы в трёх играх при коэффициенте надёжности 92,5%.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Овечкин поднялся на седьмое место по очкам в гостевых матчах НХЛ, обойдя Лемьё. На данный момент на счету россиянина 786 очков (457 голов и 329 передач) в играх на выезде.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Артур Лапсаков
