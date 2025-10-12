Овечкин поднялся на седьмое место по очкам в гостевых матчах НХЛ, обойдя Лемьё

Александр Овечкин, капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз», поднялся на седьмую строчку в списке лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков, набранных в выездных матчах. Это произошло 12 октября в игре против «Нью-Йорк Айлендерс».

Благодаря результативной передаче Овечкин достиг отметки в 785 очков (457 голов и 328 передач), обойдя канадского нападающего Марио Лемьё, в активе которого 784 очка.

Абсолютным лидером по этому показателю является ещё один канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 1298 очков, набранных в 742 выездных матчах.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в столице США и завершилась со счётом 1:3. Александо Овечкин, комментируя это поражение, заявил, что первые матчи сезона всегда проходят по разному сценарию, характеризуясь разным темпом и атмосферой. По его словам, в игре с «Бостоном» было «много случайных отскоков и моментов недопонимания» между игроками, но команде необходимо двигаться дальше.