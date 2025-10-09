«Много недопонимания»: Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» в матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал стартовое поражение в новом сезоне НХЛ. Команда уступил на домашнем матче «Бостону» со счётом 3:1, при этом сам хоккеист не набрал очков.

«Мы выглядели неплохо, и с каждой игрой будем играть всё лучше и лучше. Видно, что у всех четырёх звеньев есть неплохие моменты, особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализуем их», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин отметил, что первые матчи сезона всегда проходят по разному сценарию, характеризуясь разным темпом и атмосферой. По его словам, в игре с «Бостоном» было «много случайных отскоков и моментов недопонимания» между игроками, но команде необходимо двигаться дальше.

Следующую игру «Вашингтон» проведёт на выезде против «Нью‑Йорк Айлендерс» 11 октября.

Для самого Овечкина этот сезон стал юбилейным — 21-м в карьере в НХЛ, что является рекордным показателем среди всех российских хоккеистов в лиге.

Ранее сообщалось, что в стартовом матче нового сезона НХЛ Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» продемонстрировал выдающуюся игру, оформив хет-трик против «Лос-Анджелес Кингз» (5:3, идёт третий период). Все три его гола пришлись на второй период: сначала он отличился в равных составах, затем реализовал большинство «5 на 4», а после и «5 на 3». Российские игроки также отметились результативностью: Андрей Кузьменко из «Кингз» открыл счёт в первом периоде, став первым россиянином, забившим в этом сезоне, а Иван Барбашев добавил свою первую шайбу в третьем периоде.