Овечкин начал рекордный для россиян сезон в НХЛ с поражения

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в столице США и завершилась со счётом 1:3.

Шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк (33-я минута), Элиас Линдхольм (48) и Морган Гики (60). У хозяев отличился Том Уилсон (48). Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился голевой передачей, его партнёр нападающий Марат Хуснутдинов дважды бросил в створ ворот и провёл один силовой приём.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел в стартовом составе, начав свой 21-й сезон в лиге. Это рекорд среди российских игроков. Накануне 20-й сезон начал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, отметившийся двумя передачами в победной игре с «Нью-Йорк Рейнджерс». В игре с «Бостоном» Овечкин провёл на льду 18 минут, нанёс три броска в створ ворот и применил два силовых приёма.