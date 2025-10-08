Действующий чемпион Кубка Стэнли «Флорида Пантер» начала новый сезон Национальной хоккейной лиги с победы над «Чикаго Блэкхокс». Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 3:2.

Первую шайбу нового сезона забросил американский нападающий «Чикаго» Фрэнк Назар, отличившись на 11-й минуте. Далее отчились игроки хозяев Эй Джей Грир (12-я минута) и Картер Верхаге (15). Теуво Теравайнен на старте второго периода (22) уравнял шансы, а победную шайбу на 50-й минуте забросил Йеспер Боквист.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 из 19 бросков. Его соотечественник Даниил Тарасов, пополнивший состав «Пантерз» минувшим летом, был в запасе. В составе «Чикаго» выступают нападающий Илья Михеев и защитник Артём Левшунов.

Ранее Life.ru рассказывал, что хоккеист «Каролины» Александр Никишин попал в базу Миротворца*. Основанием для включения спортсмена в список стало его участие в церемонии награждения ветеранов специальной военной операции в декабре 2023 года, когда спортсмен выступал за петербургский СКА.

