26 сентября, 05:08

Жена Овечкина показала фото с флагом России в центре Вашингтона

Анастасия Шубская с флагом России в Вашингтоне. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyashubskaya

Анастасия Овечкина, супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сфотографировалась с российским флагом в США. Она опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

Анастасия отметила, что снимок сделали в штаб-квартире Всемирного банка. Этот финансовый институт находится в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома.

Напомним, Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в ходе предсезонки. Пока он не играет в предсезонных играх. Сейчас за «Вашингтон» практику получают российские нападающие Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

