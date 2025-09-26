Жена Овечкина показала фото с флагом России в центре Вашингтона

Анастасия Овечкина, супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сфотографировалась с российским флагом в США. Она опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

Анастасия отметила, что снимок сделали в штаб-квартире Всемирного банка. Этот финансовый институт находится в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома.

Напомним, Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в ходе предсезонки. Пока он не играет в предсезонных играх. Сейчас за «Вашингтон» практику получают российские нападающие Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев.