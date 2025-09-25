Интервидение
25 сентября, 13:15

Российский нападающий «Эдмонтона» срочно вылетает домой из США из-за смерти отца

Хоккеист Эдмонтона Подколзин срочно возвращается в Россию из-за смерти отца

Обложка © ТАСС / IMAGO/Larry MacDougal

Российский нападающий Василий Подколзин покинул расположение хоккейной команды «Эдмонтон Ойлерз», чтобы вылететь на родину в связи с трагической кончиной отца. Клуб выразил соболезнования игроку и его семье.

«Эдмонтон Ойлерз» с прискорбием сообщает, что отец Василия Подколзина трагически и внезапно скончался вчера вечером. Василий возьмёт отпуск, чтобы вернуться в Россию и побыть с семьёй», — пишет команда.

Подколзин перешёл в «Эдмонтон» летом 2024 года. В сезоне 2024/25 он набрал 24 очка в регулярном чемпионате (8 голов, 16 передач) и 10 очков в плей-офф (3 гола, 7 передач). В составе команды спортсмен дошёл до финала Кубка Стэнли, где команда уступила «Флориде Пантерз». 23 сентября Подколзин подписал с «Ойлерз» новый трёхлетний контракт со среднегодовой зарплатой в 2,95 миллиона долларов. С таким событием спортсмена поздравил немецкий форвард клуба Леон Драйзайтль словами «русская машина».

Наталья Афонина
