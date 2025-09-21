Интервидение
21 сентября, 02:28

Овечкин не сыграет в предсезонном матче с Бостоном из-за травмы

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил вторую подряд тренировку команды. Как сообщил журналист Том Гулитти, российский форвард не смог принять участие в занятии из-за травмы нижней части тела.

Кроме того, Овечкин не был включён в заявку на предсезонный матч с «Бостон Брюинз». В список попали российские нападающие Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев.

Напомним, хоккеист получил повреждение 18 сентября и был вынужден досрочно покинуть лёд во время предыдущей тренировки. Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери заявил, что травма не представляет серьёзной опасности для здоровья капитана.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Александр Овечкин
  • Хоккей
  • Спорт
