Вслед за Овечкиным: Панарин рискует пропустить старт сезона в НХЛ из-за травмы
Артемий Панарин получил травму на тренировке Нью-Йорк Рейнджерс
Артемий Панарин. Обложка © X / New York Rangers
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин покинул тренировку на предсезонных сборах из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил журналист Associated Press Стивен Вайно.
33-летний хоккеист получил повреждение, характер которого уточняется. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. Участие Панарина в первых матчах пока под вопросом.
Ранее травму на тренировке получил другой российский форвард — Александр Овечкин. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что повреждение капитана не вызывает серьёзных опасений.