Вслед за Овечкиным: Панарин рискует пропустить старт сезона в НХЛ из-за травмы

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин покинул тренировку на предсезонных сборах из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил журналист Associated Press Стивен Вайно.

33-летний хоккеист получил повреждение, характер которого уточняется. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. Участие Панарина в первых матчах пока под вопросом.