19 сентября, 20:10

Вслед за Овечкиным: Панарин рискует пропустить старт сезона в НХЛ из-за травмы

Артемий Панарин получил травму на тренировке Нью-Йорк Рейнджерс

Артемий Панарин. Обложка © X / New York Rangers

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин покинул тренировку на предсезонных сборах из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил журналист Associated Press Стивен Вайно.

33-летний хоккеист получил повреждение, характер которого уточняется. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. Участие Панарина в первых матчах пока под вопросом.

Ранее травму на тренировке получил другой российский форвард — Александр Овечкин. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что повреждение капитана не вызывает серьёзных опасений.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Артемий Панарин
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
