Стало известно состояние Овечкина, получившего травму на тренировке

Представитель получившего травму Овечкина заявил, что с хоккеистом всё в порядке
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Состояние здоровья капитана ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после травмы не вызывает опасений. Об этом заявил представитель титулованного хоккеиста Глеб Чистяков.
«Саму травму никак комментировать не буду, это прерогатива медицинского департамента. Но с Александром всё в порядке», — сказал он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».
Напомним, Александр Овечкин травмировался в ходе одной из тренировок со своим клубом, из-за чего покинул ледовую арену. Детали травмы не публиковались, но известно, что речь идёт о нижней части тела. К слову, это случилось в день, когда спортсмен праздновал 40-летний юбилей. Тренер «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал ситуацию, заявив, что травма не вызывает опасений.