Стало известно состояние Овечкина, получившего травму на тренировке

Состояние здоровья капитана ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после травмы не вызывает опасений. Об этом заявил представитель титулованного хоккеиста Глеб Чистяков.

«Саму травму никак комментировать не буду, это прерогатива медицинского департамента. Но с Александром всё в порядке», — сказал он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».