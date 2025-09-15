«Заслужил»: В Госдуме отреагировали на баснословные доходы Овечкина

Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», заслужил свои миллиардные доходы, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Она подчеркнула, что большое количество контрактов обусловлено популярностью спортсмена. Также депутат выразила недоумение, почему в отношении знаменитого хоккеиста возникли претензии к заработку.

«Не думаю, что была такая баснословная сумма в 3 миллиарда рублей за все рекламные контракты, но доходы у него наверняка серьёзные. Овечкин – популярный человек, он спортсмен номер один в России сейчас. Если футболисты могут зарабатывать много, в том числе на рекламе, почему не может Овечкин?» — цитирует Журову «ВсёПроСпорт».