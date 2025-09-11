Овечкин за отпуск в России мог заработать 3,3 млрд рублей
Хоккеист Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог заработать более 3,3 млрд рублей за свой отпуск в России, заключив несколько рекламных соглашений с отечественными компаниями. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники в отрасли.
Как пишет телеграм-канал, хоккеист заключил до 10 рекламных соглашений сразу с несколькими компаниями в России — от ставок на спорт до продуктов. Игрок активно сотрудничал с различными брендами, что позволило ему существенно увеличить заработок в межсезонье НХЛ — сумма 3,3 млрд рублей втрое превышает его годовую зарплату в Национальной хоккейной лиге.
Ранее сообщалось, что Александру Овечкину в честь рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги вручили эксклюзивный iPhone. На крышке телефона были нанесены число 895 и номер 8, под которым Овечкин выступает за клуб, а в подарочной коробке был встроенный экран с записью исторического гола, позволившего россиянину превзойти достижение Уэйна Гретцки.